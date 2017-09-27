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В Маарду горел социальный дом: госпитализированы семь человек ({{commentsTotal}})

Эстония
В тушении пожара участвовали спасатели и техника из бригад Ласнамяэ, Ассаку, Маарду, Пирита и Кесклинна
В тушении пожара участвовали спасатели и техника из бригад Ласнамяэ, Ассаку, Маарду, Пирита и Кесклинна Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония

Поздно вечером во вторник в трехэтажном социальном доме в Маарду вспыхнул пожар, госпитализированы семь человек.

В 23:57 во вторник в Центр тревоги поступило сообщение, что в трехэтажном социальном доме на улице Калласмаа в Маарду горит одна из квартир второго этажа.

Дым распространился и по другим помещениям дома. Спасатели эвакуировали из дома пять человек - часть по выдвижной лестнице через окна, часть через подъезд. Скорая помощь доставила в больницу семь пострадавших, вдохнувших дым от пожара, один из них потерял сознание. На месте оказали первую помощь еще одному человеку, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

В тушении пожара участвовали спасатели и техника из бригад Ласнамяэ, Ассаку, Маарду, Пирита и Кесклинна.

Горящую квартиру потушили к двум часам ночи.

В результате пожара пострадали еще несколько квартир.

Сотрудники социального дома в сотрудничестве с представителем горуправы организовали переселение жителей, чье жилье пострадало, в другой социальный дом. Точные обстоятельства пожара установит следствие.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

калласмааводоем в маарду


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