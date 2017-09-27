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Баскетбольная команда "ТЛУ/Калев" получит от Таллинна 10 000 евро ({{commentsTotal}})

Спорт
Калле Кландорф (в центре) дает установку подопечным.
Калле Кландорф (в центре) дает установку подопечным. Автор: ERR
Спорт

Баскетбольный клуб "ТЛУ/Калев", одним из тренеров которого является вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, получит из столичного бюджета 10 000 евро.

Такое решение было принято на заседании городской управы в среду, 27 сентября.

Деньги будут выделены из резервного фонда Департаменту по делам спорта и молодежи для поддержки некоммерческого объединения Pirita Palliklubi, в состав которого и входит баскетбольная команда "ТЛУ/Калев".

Кландорф долгое время являлся одним из членов правления MTÜ Pirita Palliklubi, но с марта этого года отстранился от руководства организацией.

На данный момент он занимает должность второго тренера команды "ТЛУ/Калев".

Как сказано в пояснительной записке, деньги предназначены для частичного покрытия расходов клуба, связанных с участием в Балтийской лиге и чемпионате Эстонии сезона 2017/18.

Летом прошлого года, как писал rus.err.ee, власти Таллинна оказали клубу "ТЛУ/Калев" финансовую поддержку в размере 35 000 евро, а в декабре выделили ему еще 20 тысяч.

Новый чемпионат Эстонии по баскетболу стартует 5 октября.

Редактор: Сергей Михайлов

тлу/калев


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