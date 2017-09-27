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ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоит ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

28 и 29 сентября дорожное движение в центре Таллинна будет нарушено из-за проведения встречи на высшем уровне Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий. Движение будет ограничено на Тартуском шоссе, в районе Котла культуры и гостиниц. Полиция рекомендует по возможности не ехать в центр города на автомобиле.

Нажимая на улицы и иконки, можно увидеть информацию об изменениях дорожного движения и советы о том, как лучше объехать проблемные участки.

"Я не преувеличу, если скажу, что то, что будет происходить в четверг и пятницу – это будет что-то небывалое", – сказал пыхьяский префект Кристьян Яани о дорожном движении в эти дни.

В Таллинн прибудет 30 делегаций глав государств и руководителей институтов Евросоюза. Это означает, что по дорогам будет передвигаться приблизительно 200 автомобилей с делегациями.

Чего ожидать в четверг?

В четверг главы государств прибывают в Таллинн и вечером собираются на ужин в Кадриоргском художественном музее. Это означает, что вечером 28 сентября улица Вейценберги будет полностью закрыта для движения. Уже утром в четверг закроется бульвар Пыхья от улицы Садама до Каламая. Днем могут быть закрыты для дорожного движения некоторые дороги вблизи гостиниц Hilton, Swissotel и Radisson.

Сложнее всего будет ситуация с дорожным движением на Тартуском шоссе в четверг во второй половине дня до вечера пятницы.

Чего ожидать в пятницу?

В пятницу пройдет встреча европейских политиков. Мероприятие затруднит дорожное движение в центре города и окрестностях Котла культуры в течение всего дня. Также стоит избегать движения на автомобиле по Тартускому шоссе в центре города.

Вечером в пятницу интенсивным будет движение в направлении из города. Поскольку большая часть делегатов уедет из Таллинна вечером 29 сентября, дорожное движение будет интенсивнее обычного, и полиция рекомендует по возможности пользоваться вместо Тартуского шоссе при выезде из Таллинна Вильяндиским шоссе.

Что еще надо учитывать?

Департамент полиции и погранохраны усилит контроль прежде всего на эстонско-латвийской границе. Удостоверяющий личность документ при передвижении в Шенгенском пространстве в любом случае должен быть при себе. В эти дни надо быть готовым к тому, что документы будут проверять, поэтому надо запланировать больше времени для поездки. Также в четверг в Таллиннском порту будут проверять, является ли купившее билеты лицо реальным пассажиром.

Ученики школ и детских садов в центре города и их родители должны будут учитывать дорожные ограничения и запланировать больше времени на дорогу. Утром делегации в основном будут передвигаться в то время, когда ученики уже будут в школах, но окончание учебного дня может совпасть с периодом самого интенсивного дорожного движения.

Если во время предыдущих встреч на высшем уровне для эскорта делегатов пользовались трамвайными путями, то в этот раз так не будут делать, поскольку передвижение делегатов будет достаточно интенсивным в течение всего дня и нарушит движение общественного транспорта, пояснили в полиции. Общественный транспорт будет ходить по свободному графику.

Парковка автомобилей по бокам основных трасс запрещена, полиция будет перемещать автомобили проигнорировавших ограничения на соседние улицы. Потерянные автомобили можно будет получить, позвонив по номеру экстренной помощи.

Еще интересные факты

Кроме ужина и встречи на высшем уровне многие главы государств ЕС выразили желание встретиться с солдатами из своих стран, таким образом утром в пятницу они отправятся в Тапа, а затем назад в столицу, в Котел культуры. По словам полицейских, также их может заинтересовать поездка на авиабазу Эмари.

Вечером в пятницу многие делегаты отправятся в Saku Suurhall на концерт Стинга, предварительно поужинав. В связи с этим многие столичные рестораны забронированы.

В четверг и пятницу безопасность в Таллинне будет обеспечивать 800 полицейских из всей Эстонии. Вместе с партнерами, в том числе Академией внутренней безопасности, помощниками полицейских и военной полицией за безопасностью будут следить почти 1000 человек.

В Таллинне в пятницу зарегистрирована одна акция протеста на газоне напротив Котла культуры: член EKRE Георг Кирсберг организует протест против иммиграционной политики Ангелы Меркель.

Редактор: Ирина Киреева, Дина Малова

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