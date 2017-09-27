Мэрия Таллинна станет одним из спонсоров фильма с участием Маковецкого и Кяро

Столичная городская управа решила оказать финансовую поддержку в размере 10 000 евро новому фильму режиссера Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", главные роли в котором играют Сергей Маковецкий и Тыну Карк.

Сценарист и режиссер картины Андрес Пуустусмаа обратился к мэрии Таллинна с просьбой поддержать производство и постпроизводство своего художественного фильма во второй половине июня.

Городские власти считают, что в оказании финансовой помощи художественному фильму из муниципального бюджета нет ничего необычного. Так, например, в 2008 году из столичного резерва было выделено 1,1 млн крон (почти 80 000 евро) на частичное покрытие расходов, связанных со съемкой художественного фильма "Декабрьская жара".

"Зеленые коты" - лирическая криминальная комедия, премьера которого пройдет осенью этого года в рамках фестиваля "Темные ночи" (PÖFF).

В картине среди прочих задействованы Юлле Кальюсте, Майт Малмстен, Кирилл Кяро, Андрус Ваарик, Тамбет Туйск, Индрек Таалмаа и другие.

Герои фильма "Зеленые коты" - два старых жулика Маркус (Тыну Карк) и Эдуард (Сергей Маковецкий), которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы и наконец выходят на волю.

Мир снаружи изменился и вот и они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь в нем. Все происходящее с ними, новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают, выбивают их из колеи. Они будто бы портят общую картину социума, не соответствуя его нормам, выделяясь из толпы, являясь лишними.

О съемках этого фильма портал rus.err.ee сообщил первым в Эстонии во второй половине мая.