Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

С сентября прошлого года до августа текущего года объемы алкоголя, вывозимого из Эстонии в Финляндию, сократились почти на 13%.

Наиболее заметный спад произошел в отношении лонг-дринков и крепких напитков, которые за это время стали покупать на 25% меньше, передает ERR Uudised со ссылкой на исследование Uusimaa.

То же действует и в отношении других групп алкоголя, за исключением крепленых вин и алкогольных коктейльных напитков.