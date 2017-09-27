Пособие для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС теперь дадут и негражданам

Правительство сегодня одобрило и передало на рассмотрение в парламент поправки к закону о социальном обеспечении, которые гарантируют социальное пособие в 230 евро ликвидаторам чернобыльской аварии, относящимся к числу лиц без гражданства.

"Это знаковое решение, которое устраняет несправедливость в отношении тех жителей Эстонии, которые в свое время были принудительно посланы ликвидировать чернобыльскую атомную катастрофу, а сегодня не имеют гражданства", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

По словам Ратаса, эта поправка касается 1400 человек.

Пособие эстонским гражданам, кого принудительно послали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, вырастет со 192 до 230 евро.

Из Эстонии ликвидировать последствия чернобыльской аварии в свое время были посланы более 4500 человек.