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Соловьев не хочет возвращать Кохтла-Ярве 210 000 евро, мэрия в раздумьях ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Евгений Соловьев признан виновным в коррупции.
Евгений Соловьев признан виновным в коррупции. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа

Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев так и не представил городской управе официальный ответ на предложение компенсировать нанесенный самоуправлению ущерб в размере 210 000 евро. Теперь власти будут думать, что делать дальше. Оппозиция же считает, что перспективы у этого дела невелики.

Свой официальный ответ на предложение мэрии урегулировать вопрос внесудебным путем Соловьев должен был прислать к 15 сентября.

"Письмо от Евгения Соловьева поступило, но в нем он лишь попросил отсрочить предоставление официального ответа на наше обращение до конца года. Мы не видим необходимости в том, чтобы растягивать процесс. Поэтому срок ответа продлевать не будем. Расцениваем письмо Соловьева как официальный отказ", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee правовой советник горуправы Кохтла-Ярве Вадим Вильде.

"Теперь будем досконально изучать каждый эпизод, который был выявлен в рамках уголовного процесса. Будем взвешивать, насколько целесообразно начинать судебный процесс. Дело в том, что не с каждым иском есть смысл обращаться в суд. Да, в ходе уголовного процесса была установлена сумма ущерба в размере 210 000 евро, но при выставлении гражданского иска нам придется все это доказывать. Каждый эпизод придется изучать отдельно", - добавил Вильде.

"Поэтому теперь начнем анализировать. Необходимо установить сумму расходов, которые может понести город в связи с этим процессом. Потом будем спрашивать мнение на этот счет у наших депутатов. Понятно, что до выборов все это сделать мы точно не успеем", - отметил правовой советник.

Оппозиционный депутат городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец считает весь этот процесс бессмысленным.

"Если бы горуправа серьезно хотела востребовать ущерб, то давно бы уже это сделала. На данный момент то, что мы видим - это обычная показуха, имитация деятельности. Они просто тянут резину, ожидая истечения срока давности преступлений. Срок истечет и тогда никто уже ничего с Соловьева не спросит",  - заявил он.

"Я считаю, что горуправа намеренно затягивает этот вопрос. Мэр Людмила Янченко это отрицает. Но вопрос в взысканием ущерба с Юри Колло мэрия проспала. Скоро, думаю, точно также будет и с Евгением Соловьевым. Даже если вдруг иск будет подан, и суд вынесет решение в пользу города, то где вероятность, что Соловьев вернет эти деньги?", - добавил Эдуард Одинец.

Сам Евгений Соловьев в интервью "Северному побережью" говорил, что ничего возвращать городу не собирается.

Редактор: Сергей Михайлов

евгений соловьевэдуард одинецмэрия кохтла-ярве210 000 евро


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