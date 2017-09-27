Эстонская железная дорога выступает против многоуровневых переездов

Участники группы PX Band, приглашенные по случаю 20-летия группы в передачу "ТВой вечер" на телеканале ETV+, рассказали во вторник, как музыканты могут заработать в Эстонии и России, покритиковали отдельные явления на местной музыкальной сцене и поспорили о том, какие музыкальные стили и направления востребованы публикой. Подробнее смотрите в видеоматериале.