Эстонская железная дорога выступает против многоуровневых переездов ({{commentsTotal}})
Эстонская железная дорога хочет изменить требование в инструкции о техническом регулировании движения железной дороги в котором сказано, что все железнодорожные переезды должны быть многоуровневыми. Руководство Эстонской железной дороги находит это правило устаревшим, добавляя, что подобный проект отнимет много времени и денег. Так, по оценке предприятия, запланированное строительство отрезка Рийзипере-Турба ударит по государственному бюджету. Тему продолжит Анна Тислер: