В четверг, 28 сентября, в эфире портала RUS.ERR.EE прошел поединок между баллотирующимися в Таллинне Денисом Бородичем (Партия реформ) и Ольгой Сытник (Социал-демократическая партия) из серии предвыборных баттлов. С небольшим перевесом победу одержала Ольга Сытник.

По мнению Сытник, нынешняя предвыборная кампания Партии реформ разобщает общество.

"Можно вспомнить клип Кейт Пентус-Розиманнус, где она на фоне танков Северной Кореи говорит о том, что все будет плохо, если не выберут реформистов. Все это пугает определенную часть населения. К сожалению, политика запугивания работала и раньше, и реформисты решили снова зайти с той же карты", - отметила Сытник.

Бородич не согласился с тем, что реформисты ведут агрессивную предвыборную кампанию, педалируя так называемый "русский вопрос". "Да, мы предлагаем сделать образование на эстонском языке, начиная с детского сада. Разве это плохо? Исследования показывают, что 80% родителей хотят, чтобы их дети уже в детском саду углубленно изучали эстонский язык. И я считаю, что единая школьная система - это будущее Эстонии. И это как раз объединяет, а не разобщает. А если мы имеем две параллельные системы образования, то строим два параллельных общества", - сказал реформист.

Сытник: СДП полностью исключает в Таллинне сотрудничество с EKRE

Сытник поинтересовалась у Бородича, как он относится к тому, что его партия собирается сотрудничать с EKRE на муниципальном уровне в Таллинне. "Я понимаю, что каждый член СДП или тот, кто от нее баллотируется, должен впихнуть где-то слово "EKRE". Делить шкуру неубитого медведя рано. Поэтому говорить сегодня, кто с кем будет сидеть в одной лодке после 15 октября - это неправильно. Пока у нас нет официальной партийной позиции. До 16 октября мы никаких громких заявлений не делаем", - ответил Бородич.

Ведущий дебатов Артур Тооман указал Бородичу, что реформисты уже громко заявили о том, что не будут сотрудничать с центристами. "А причем здесь центристы? Но и про центристов у нас нет, например, определенного решения правления партии, - парировал Бородич - Я не исключаю любые варианты".

"А я могу сказать уверенно, что в Таллинне мы точно не будем сотрудничать с EKRE. Даже коррупционеры - меньшее зло. С коррупцией еще можно как-то бороться. А вот с партией, которая фетиширует неофашизм или неонацизм, мы точно не собираемся вступать в коалицию. С теми тараканами в головах, которых EKRE насаждает людям, бороться можно только с помощью образования, культуры, сильных общественных организаций", - подчеркнула Сытник.

Видео баттла:

Ведущий баттла - журналист портала RUS.ERR.EE Артур Тооман.

Поединок оценило жюри в составе: редактор портала RUS.ERR.EE Андрей Крашевский, журналист ETV+ Дмитрий Пастухов и представитель Эстонского общества дебатов Виктория Муске. Со счетом 6:5 победу в поединке одержала Ольга Сытник.

По версии Крашевского, убедительнее был Бородич (2:1), а Пастухов (3:2) и Муске (2:1) высказались в пользу Сытник. Пастухов в двух последних раундах дал Бородичу и Сытник по одному баллу.

Комментарии членов жюри:

Дмитрий Пастухов: Сложно мне было оценивать этот баттл. Но я отдал победу Ольге, потому что у нее действительно было больше конкретики. Например, в первом раунде Ольга рассказала о предвыборных обещаниях своей партии, а Денис начал свое выступление с того, что центристы плохие. Когда ты строишь свою предвыборную кампанию на противопоставлении другой партии, мне это начинает не нравится. Кроме того, у Ольги в третьем раунде был конкретный вопрос про EKRE, и Денис на него толком не ответил. При этом ранее кандидат в мэры Таллинна от реформистов Кристен Михал четко говорил, что его партия готова сесть за стол переговоров с EKRE и полностью исключает сотрудничество с центристами. А Бородич говорит о том, что все варианты возможны. Кому верить?

Андрей Крашевский: Ольга Сытник легко выиграла первый раунд, четко, коротко и конкретно изложив основные предвыборные обещания соцдемов в Таллинне. Денис Бородич, напротив, заявил, что голосовать за реформистов нужно лишь для того, чтобы разрушить монополию центристов на власть в Таллинне. Даже если согласиться с желательностью такого исхода выборов, осталось совершенно непонятным, почему именно реформисты должны выступить в роли этих разрушителей, а не какая-либо другая партия.

С другой стороны, в дальнейшем Бородич продемонстрировал незаурядное ораторское искусство, умело уклоняясь от острых вопросов ведущего и последовательно придерживаясь своей аргументации, а Сытник, на мой взгляд, во второй половине дебатов выглядела менее заметно и упустила несколько возможностей уколоть оппонента. В итоге по совокупности критериев я отдал победу Бородичу.

Виктория Муске: Комментарии и пояснения, которые давал Денис, были общими. Было непонятно, за что он пытается призвать голосовать. Ольга говорила более конкретно. У нее был конкретный план действий. Поэтому она и оказалась более убедительной.

До баттла

Реформист Денис Бородич баллотируется в Ласнамяэ, идущая по списку СДП беспартийная Ольга Сытник - в Мустамяэ.

Бородич и Сытник начинали свою политическую карьеру в Центристской партии. Сытник с 2005 по 2007 год была вице-мэром Таллинна, затем ее избрали в Рийгикогу, и ей на смену пришел Бородич. На посту вице-мэра Бородич проработал до 2011 года, после чего тоже отправился работать в парламент.

В 2012 году Бородич и еще несколько видных центристов покинули партию из-за недовольства авторитарным стилем руководства. Сытник в то время еще поддерживала Эдгара Сависаара, но в 2014-м и ее пути с тогдашним лидером центристов разошлись.

В 2013-м Бородич усилил Партию реформ, а Сытник после ухода из рядов центристов так и осталась беспартийной.

На парламентских выборах 2015 года Сытник в таллиннском районе Мустамяэ баллотировалась по списку СДП и не попала в Рийгикогу. Сейчас Сытник работает в Министерстве культуры и является депутатом Таллиннского горсобрания.

Бородич же сумел остаться в парламенте, получив мандат от избирателей Ида-Вирумаа.

Серия поединков баллотирующихся в Таллинне политиков на портале RUS.ERR.EE открылась противоборством Евгения Криштафовича (Избирательный союз "Город-метро") и Леонида Цингиссера ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

Во втором баттле приняли участие Мария Юферева (Центристская партия) и Ольга Иванова ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").