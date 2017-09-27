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LIVE 28 сентября в 12:00: политический баттл Денис Бородич VS Ольга Сытник ({{commentsTotal}})

Выборы
Денис Бородич и Ольга Сытник
Денис Бородич и Ольга Сытник Автор: Scanpix/Postimees
Выборы

В четверг, 28 сентября, в прямом эфире портала RUS.ERR.EE пройдет поединок между Денисом Бородичем (Партия реформ) и Ольгой Сытник (Социал-демократическая партия) из серии предвыборных баттлов.

Реформист Денис Бородич баллотируется в Ласнамяэ, идущая по списку СДП беспартийная Ольга Сытник - в Мустамяэ.

Бородич и Сытник начинали свою политическую карьеру в Центристской партии. Сытник с 2005 по 2007 год была вице-мэром Таллинна, затем ее избрали в Рийгикогу, и ей на смену пришел Бородич. На посту вице-мэра Бородич проработал до 2011 года, после чего тоже отправился работать в парламент.

В 2012 году Бородич и еще несколько видных центристов покинули партию из-за недовольства авторитарным стилем руководства. Сытник в то время еще поддерживала Эдгара Сависаара, но в 2014-м и ее пути с тогдашним лидером центристов разошлись.

В 2013-м Бородич усилил Партию реформ, а Сытник после ухода из рядов центристов так и осталась беспартийной.

На парламентских выборах 2015 года Сытник в таллиннском районе Мустамяэ баллотировалась по списку СДП и не попала в Рийгикогу. Сейчас Сытник работает в Министерстве культуры и является депутатом Таллиннского горсобрания.

Бородич же сумел остаться в парламенте, получив мандат от избирателей Ида-Вирумаа.

Чем отличаются соцдемы от реформистов и кто из них является лучшей альтернативой центристам? Почему соцдемы и реформисты сейчас находятся по разные стороны баррикад в системе управления государством? Нужно ли сотрудничать с EKRE? На эти и другие вопросы узнаем ответы в ходе политического баттла.

Поединок оценит жюри в составе: редактор портала RUS.ERR.EE Андрей Крашевский, журналист ETV+ Дмитрий Пастухов и представитель Эстонского общества дебатов Виктория Муске.

Ведущий баттла - журналист портала RUS.ERR.EE Артур Тооман.

Серия поединков баллотирующихся в Таллинне политиков на портале RUS.ERR.EE открылась противоборством Евгения Криштафовича (Избирательный союз "Город-метро") и Леонида Цингиссера ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

Во втором баттле приняли участие Мария Юферева (Центристская партия) и Ольга Иванова ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

Редактор: Виктор Сольц

денис бородичольга сытникбаттл


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