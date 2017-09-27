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Состоялся политический баттл Денис Бородич VS Ольга Сытник ({{commentsTotal}})

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Дебаты на портале rus.err.ee: Ольга Сытник vs Денис Бородич
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Фото: Дебаты на портале rus.err.ee: Ольга Сытник vs Денис Бородич Автор: Сийм Лыви, ERR
Выборы

В четверг, 28 сентября, в прямом эфире портала RUS.ERR.EE прошел поединок между Денисом Бородичем (Партия реформ) и Ольгой Сытник (Социал-демократическая партия) из серии предвыборных баттлов. С небольшим перевесом победу в поединке одержала Ольга Сытник.

Реформист Денис Бородич баллотируется в Ласнамяэ, идущая по списку СДП беспартийная Ольга Сытник - в Мустамяэ.

Бородич и Сытник начинали свою политическую карьеру в Центристской партии. Сытник с 2005 по 2007 год была вице-мэром Таллинна, затем ее избрали в Рийгикогу, и ей на смену пришел Бородич. На посту вице-мэра Бородич проработал до 2011 года, после чего тоже отправился работать в парламент.

В 2012 году Бородич и еще несколько видных центристов покинули партию из-за недовольства авторитарным стилем руководства. Сытник в то время еще поддерживала Эдгара Сависаара, но в 2014-м и ее пути с тогдашним лидером центристов разошлись.

В 2013-м Бородич усилил Партию реформ, а Сытник после ухода из рядов центристов так и осталась беспартийной.

На парламентских выборах 2015 года Сытник в таллиннском районе Мустамяэ баллотировалась по списку СДП и не попала в Рийгикогу. Сейчас Сытник работает в Министерстве культуры и является депутатом Таллиннского горсобрания.

Бородич же сумел остаться в парламенте, получив мандат от избирателей Ида-Вирумаа.

Поединок оценило жюри в составе: редактор портала RUS.ERR.EE Андрей Крашевский, журналист ETV+ Дмитрий Пастухов и представитель Эстонского общества дебатов Виктория Муске. Со счетом 6:5 победу в поединке одержала Ольга Сытник.

Ведущий баттла - журналист портала RUS.ERR.EE Артур Тооман.

Серия поединков баллотирующихся в Таллинне политиков на портале RUS.ERR.EE открылась противоборством Евгения Криштафовича (Избирательный союз "Город-метро") и Леонида Цингиссера ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

Во втором баттле приняли участие Мария Юферева (Центристская партия) и Ольга Иванова ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн").

Редактор: Виктор Сольц

денис бородичольга сытникбаттл


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