Правительство одобрило госбюджет на 2018 год

На заседании в среду правительство Эстонии одобрило проект госбюджета на 2018 год, который впервые превысит 10 млрд евро.

Это первый составленный этим правительством в полном объеме бюджет, в котором выражаются основные цели коалиции.

Реформа в сфере необлагаемых налогом доходов поднимет ставку необлагаемых налогом доходов низко- и среднеоплачиваемых работников до 500 евро. У людей, зарабатывающих до 1200 евро, будет оставаться на 64 евро в месяц больше. Нетто-зарплаты низкооплачиваемых работников поднимутся на 15%. Реформа ориентировочно сократит доходы государства на 182 млн евро.

Долгосрочную способность экономики к росту будут поощрять инвестиции в инфраструктуру. Правительство намерено инвестировать 56,7 млн евро в строительство важных инфраструктурных объектов и развитие среды проживания в Эстонии. Продолжится прокладка распределительной сети широкополосного интернета в сотрудничестве государства, местных самоуправлений и частного сектора, начнется первый этап строительства Хаапсалуской железной дороги.

В обслуживание дорог планируется инвестировать 227 млн евро.

По прогнозу, затраты на оборону составят в 2018 году 2,11% ВВП. В дополнение к 2% ВВП, выделенным на укрепление самостоятельной обороноспособности, также будут выделены средства на необходимые для приема подразделений союзников по НАТО инвестиции и покрытие расходов рамках программы государственных оборонных инвестиций.

В рамках реформы в сфере финансирования здравоохранения в течение последующих пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет дополнительно выделено более 300 млн евро, в том числе 34 млн евро выделят в 2018 году.

Государство будет выплачивать за неработающих пенсионеров по старости долю медицинского страхования из социального налога, которая к 2022 году постепенно поднимется до 13% средней пенсии по старости. Больничная касса будет отвечать за часть услуг здравоохранения, которые до сих пор финансировались из госбюджета.

Зарплатный фонд работников, получающих зарплаты из госбюджета, увеличится на 2,5%. Решения о распределении дополнительного зарплатного фонда между учреждениями и ведомствами будут приниматься в сфере ответственности каждого министерства по отдельности. Более всего – на 4,5% – вырастет зарплатный фонд работников сферы внутренней безопасности, в том числе полицейских, спасателей, тюремного персонала и таможенников, а также работников социального обеспечения.

Продолжится также рост зарплат учителей, на который в бюджете Министерства образования и науки выделено на 36 млн евро больше, чем в 2017 году. На рост зарплат работников культуры и работающих с молодежью тренеров выделено 10 млн евро. На рост зарплат прокуроров выделено дополнительно по 0,6 млн евро в год для обеспечения конкурентоспособности зарплат.

Согласно проекту закона о госбюджете на 2018 год, затраты и инвестиции составят 10,58 млрд евро, а поступления 10,33 млрд евро. По сравнению с 2017 годом затраты и инвестиции поднимутся на 922 млн евро (9,5%), а поступления на 986 млн евро (10,6%).

Правительство решило сократить структурный дефицит бюджета правительственного сектора наполовину по сравнению с намеченным государственной бюджетной стратегией, чтобы он достиг близкой к балансу отметки в 0,25% ВВП.

Согласно составленной весной государственной бюджетной стратегии на период 2018-2021, четыре главных цели правительства — увеличить население Эстонии, повысить общественные благосостояние и связность, поощрить экономический рост и укрепить безопасность Эстонии.

Правительство представит бюджет Рийгикогу к началу заседания в среду.