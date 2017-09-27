Осиновский: отцы получат дополнительный месяц родительского отпуска

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило изменения в системе родительских отпусков и пособий, благодаря которым для отцов будет установлено дополнительное индивидуальное право на родительское пособие в течение 30 дней, а получение дохода параллельно с пособием станет более гибким. Также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет. Говорит министр здоровья и труда Евгений Осиновский.