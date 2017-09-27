Авиакомпания EasyJet хочет построить самолет на электрических батареях

Британский лоукостер EasyJet сообщил о планах разработать пассажирский самолет, работающий на электрическом аккумуляторе, а не на обычном авиационном двигателе.

Компания планирует использовать этот новый самолет, возможно, уже в ближайшие 10-20 лет на маршрутах малой протяженности, передает в среду Би-би-си.

Пилотную модель будет разрабатывать недавно образованная американская компания Wright Electric, которая уже собрала двухместный самолет с батарейным питанием.

По заявлению компании, новый, большей вместимости, самолет сможет летать на расстояния в 335 миль (540 км), что означает, что его можно будет использовать на таких популярных маршрутах, как Лондон-Париж, Брюссель, Амстердам, Кельн, Глазго и Эдинбург.

Впервые о намерении EasyJet участвовать в этом проекте сообщалось в марте 2017 года.

Самолеты EasyJet летают и в Эстонию. Компания обслуживает маршруты Таллинн-Милан, Таллинн-Лондон и Таллинн-Берлин.