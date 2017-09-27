США начали строить стену на границе с Мексикой

Власти США объявили о начале строительства прототипа стены на границе с Мексикой. Всего будет построено восемь участков стены из различных материалов и с использованием разных технологий.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, четыре участка стены будут выполнены из бетона, еще четыре - из альтернативных материалов, сообщает Би-Би-Си.

Строительство прототипов, как рассчитывают власти США, поможет проверить функциональность различных вариантов конструкции стены и принять окончательное решение о строительстве. Строительство прототипов заграждения начато на границе с Мексикой близ Сан-Диего.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал построить "большую красивую стену" между двумя странами.

Строительные работы близ Сан-Диего начались в присутствии большого числа представителей федеральных и местных правоохранительных органов.

Участки стены будут достигать 9 метров в высоту и 9 метров в длину. Работы по возведению восьми участков стены должны завершиться за 30 дней.

Затем власти в течение трех месяцев должны будут оценить функциональность представленных конструкций. Прежде всего специалистов будет интересовать эффективность заграждений, призванных препятствовать проникновению контрабандистов на территорию США.

Согласно планам Вашингтона, на стене будут установлены камеры видеонаблюдения и сенсоры.

Каждый участок прототипа обойдется примерно в 450 000 долларов, деньги на их строительство получены из федеральных фондов. Однако выделение из бюджета 1,5 млрд долларов на строительство постоянной стены конгресс пока не одобрил.