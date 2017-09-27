ВИДЕО: несогласованный полет параплана в Таллинне расследует Департамент авиации

Чиновники Департамента авиации начали расследование в отношении несогласованного полета параплана во вторник вечером в Таллинне.

На видео, снятом корреспондентом "Актуальной камеры на русском языке" во вторник в 17:32, видно, как параплан с двумя людьми летит через столицу Эстонии в южном (юго-западном) направлении.

В АО "Аэронавигационная служба" (Lennuliiklusteeninduse AS) отметили, что из видео сложно сделать вывод, насколько сильно параплан вылетел из зоны, в которой согласованные полеты парапланов разрешены.

"Речь в любом случае идет о явном нарушении закона, поскольку полет параплана в Таллинне 26 сентября не был согласован с диспетчерами вышки Аэронавигационной службы", - заявил "АК" руководитель отдела управления полетами Юллар Салумяэ.

В Департаменте авиации добавили, что ведомство начало расследование в отношении данного инцидента.

"Сложно определить точную высоту и зону, в которой находился параплан, но, по предварительной информации, можно предположить, что речь идет о нарушении", - сообщила завотделом департамента Марелле Пихлак.

В ведомстве порталу rus.err.ee предоставили карту, на которой зеленым отмечены три зоны, где парапланам разрешено летать в случае получения соответствующего разрешения.

Согласно данной карте, параплан вылетел за пределы разрешенной зоны.

Напомним, что в четверг и пятницу в центре Таллинна пройдет саммит Совета ЕС, на котором будут обсуждаться цифровые технологии. Уже в начале этой недели полиция пообещала усилить меры безопасности.