Конституционная комиссии Рийгикогу прислушалась к мнению канцлера права и разработает поправки к законам, которые в будущем лишат возможности коррупционеров попасть в местные органы власти или иметь с ними какие-либо трудовые отношения.

Канцлер права Юлле Мадизе обратилась к конституционной комиссии с просьбой рассмотреть возможность изменить законы так, чтобы они предотвращали коррупцию в городах и волостях. В настоящий момент, по оценке канцлера права, законы эту функцию не выполняют.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс сказал, что цель комиссии – в ближайшие месяцы подготовиться к инициированию поправок к законам.

"Все члены комиссии согласны, что если кто-то нанес ущерб местному самоуправлению, то он должен его возместить. Задача комиссии – найти лучший способ решения этой проблемы", – сказал Померантс.

Заместитель председателя конституционной комиссии Рийгикогу Юри Адамс сказал, что существуют два подхода: предотвращать коррупцию или наказывать коррупционеров за совершенные преступления. "Лица, виновные в коррупции, как правило, не должны иметь права баллотироваться в собрания местных самоуправлений. Они также не должны иметь трудовых или коммерческих отношений с местными самоуправлениями".

Канцлер права указала в своем обращении на ряд проблем. По словам Марко Померантса, поскольку они связаны с разными законами, то конституционная комиссия намерена разработать всеохватывающий план, который остановит коррупцию в местных самоуправлениях.