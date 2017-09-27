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Коррупционеров лишат возможности попасть в органы власти местных самоуправлений Эстонии ({{commentsTotal}})

Эстония
В Эстонии ставят заслон коррупционерам.
В Эстонии ставят заслон коррупционерам. Автор: Victor/CreativeCommons
Эстония

Конституционная комиссии Рийгикогу прислушалась к мнению канцлера права и разработает поправки к законам, которые в будущем лишат возможности коррупционеров попасть в местные органы власти или иметь с ними какие-либо трудовые отношения.

Канцлер права Юлле Мадизе обратилась к конституционной комиссии с просьбой рассмотреть возможность изменить законы так, чтобы они предотвращали коррупцию в городах и волостях. В настоящий момент, по оценке канцлера права, законы эту функцию не выполняют.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс сказал, что цель комиссии – в ближайшие месяцы подготовиться к инициированию поправок к законам.

"Все члены комиссии согласны, что если кто-то нанес ущерб местному самоуправлению, то он должен его возместить. Задача комиссии – найти лучший способ решения этой проблемы", – сказал Померантс.

Заместитель председателя конституционной комиссии Рийгикогу Юри Адамс сказал, что существуют два подхода: предотвращать коррупцию или наказывать коррупционеров за совершенные преступления. "Лица, виновные в коррупции, как правило, не должны иметь права баллотироваться в собрания местных самоуправлений. Они также не должны иметь трудовых или коммерческих отношений с местными самоуправлениями".

Канцлер права указала в своем обращении на ряд проблем. По словам Марко Померантса, поскольку они связаны с разными законами, то конституционная комиссия намерена разработать всеохватывающий план, который остановит коррупцию в местных самоуправлениях.

Редактор: Артур Тооман

коррупция в местных самоуправлениях эстонии


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