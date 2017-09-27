Талибы попытались уничтожить главу Пентагона в аэропорту Кабула

Движение "Талибан" предприняло в среду ракетный обстрел международного аэропорта Кабула, когда в Афганистан прибыли с необъявленным визитом министр обороны США Джеймс Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает афганский телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана, аэропорт подвергся ракетному обстрелу с двух позиций, в связи с чем все рейсы были отменены, а люди эвакуированы с территории вокруг аэропорта.

По сведениям TOLO, в районе аэропорта упало 30-40 ракет. По предварительным данным, погиб как минимум один человек.

Как стало известно ранее, утром в среду в Кабул прибыли с необъявленным визитом министр обороны США Джеймс Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для переговоров с афганским руководством.

"Талибан" взяло на себя ответственность за нападение и подтвердило, что его целью был Мэттис.

На совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани Столтенберг назвал атаку на аэропорт признаком слабости талибов, а Мэттис охарактеризовал это нападение как преступление.