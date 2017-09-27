Палестину приняли в Интерпол, Израиль - против ({{commentsTotal}})
Государство Палестина официально стало членом Интерпола: такое решение принято на Генассамблее этой организации в Пекине. Вместе с Палестиной в Интерпол приняли Соломоновы острова.
Палестинская автономия добилась успеха с третьей попытки. До этого её запросы отклонялись, сообщает euronews.
В Израиле выступали резко против такого шага: власти еврейского государства опасаются, что теперь в Автономии смогут выписывать ордера на арест израильских политиков, а в руки палестинских экстремистов попадёт разного рода секретная информация.
Редактор: Артур Тооман