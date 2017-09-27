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С ноября можно будет обновить проблемные ID-карты ({{commentsTotal}})

Эстония
Чип ID-карты.
Чип ID-карты. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

По инициативе Департамента государственной инфосистемы разработано программное обеспечение, с помощью которого с ноября можно будет обновить те ID-карты, а также карты вида на жительство и электронную часть digi–ID, которых касается потенциальный риск. В апреле 2018 года не обновленные карты будут аннулированы.

Сейчас идет тестирование приложения, тест-карты уже выдали банкам, чтобы они смогли проверить совместимость с их э-услугами.

Новое программное обеспечение позволит обновить сертификаты своей ID-карты, не выходя из дома. "Если все пойдет по плану, процесс обновления сертификатов начнется в ноябре этого года", – сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы и руководитель рабочей группы Маргус Арм.

Сертификаты ID-карты можно будет обновить дистанционно в своем домашнем или рабочем компьютере в течение двух месяцев, то есть до конца декабря.

Для этого в компьютер следует скачать программное обеспечение ID-карты и следовать инструкциям, которые появятся на экране. С января до конца марта сертификаты можно будет обновить только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

Начиная с апреля все не обновленные к этому времени сертификаты карт, имеющих потенциальных риск, будут аннулированы. 

"Мы уже сейчас готовимся к тому, чтобы начиная с ноября продлить время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны как по вечерам, так и на выходных, а также создать на этот период дополнительные места для обслуживания клиентов. Самый удобный способ – самостоятельно обновить сертификаты дистанционно, руководствуясь инструкциями, но мы готовы помочь клиентам на местах в бюро обслуживания и для этого будет задействован дополнительный ресурс", – сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник. 

Поторопиться с обновлением сертификатов надо будет тем клиентам, у которых еще нет mobiil-ID-d, но которые регулярно пользуются различными э-услугами при помощи ID-карты.

В начале ноября, когда начнется процесс дистанционного обновления сертификатов, мы ограничим возможности использования не обновленных ID-карт. Это означает, что ID-карту нельзя будет использовать дигитально до того, как сертификаты будут обновлены.

"Для того, чтобы использование э-услуг в начале ноября прошло без запинок, советую всем активным пользователям в течение октября заключить договор на использование mobiil-ID. Учитывая количество карт, которые нуждаются в обновлении, и технические ограничения, в первые дни нагрузка на обновление может быть очень большая", – подчеркнул Маргус Арм. 

Люди, которые не используют ID-карту электронно, не должны обязательно обновлять сертификаты, так как в качестве удостоверяющего личность документа карта действует до указанного на ней числа. Дигитальный рецепт будет также действовать, как и раньше, и на картах без обновленного сертификата. Сертификаты не надо обновлять владельцам тех ID-карт, которые выданы до октября 2014 года.

Генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп сказал, что ID-карта Эстонии и связанные с ней цифровые приложения безопасны, но для сохранения безопасности следует прилагать усилия.

"На сегодняшний день не известно ни об одном случае кражи дигитального идентитета, но мы не будем этого ждать, а сделаем все для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать потенциальную опасность", – сказал Петеркоп.

О начале процесса обновления сертификатов и ID-карты и информацию о конкретных инструкциях Департамент государственной инфосистемы сообщит до того, как программное обеспечение будет обнародовано, – не позднее конца октября или начала ноября.

Редактор: Артур Тооман

id-карты


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