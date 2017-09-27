rus.err.ee

Норвегия намерена усилить Центр киберзащиты НАТО в Таллинне ({{commentsTotal}})

Эстония
Директор Центра киберзащиты НАТО Мерле Майгре
Директор Центра киберзащиты НАТО Мерле Майгре Автор: Сийм Тедер
Эстония

В среду, 27 сентября, Норвегия официально выразила намерение примкнуть к действующему в Таллинне Центру киберзащиты НАТО.

Норвегия намерена участвовать в работе центра в качестве страны-спонсора, сообщил пресс-секретарь центра.

Директор центра Мерле Майгре приветствовала решение Норвегии, которое должно пойти на пользу всей организации.

В мае в центр вступили Бельгия и Швеция, вступить в него планируют также Болгария и Португалия.

Членство в центре сотрудничества в области киберобороны НАТО открыто для всех членов НАТО.

Бельгия, Эстония, Испания, Нидерланды, Италия, Греция, Литва, Латвия, Польша, Франция, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Венгрия, США и Соединенное Королевство являются странами-спонсорами центра.

Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция - страны-партнеры центра. Сейчас финансированием и комплектацией центра занимается в общей сложности 20 стран.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
PX Band.

Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

ЭКОНОМИКА
26.09

Еврокомиссар: продуктовый расизм в Восточной Европе - массовое явление

26.09

"АК": темпы строительства в Пярну достигли докризисного уровня

26.09

Госкомпания EVR Cargo получила заказанные в России 300 железнодорожных платформ

26.09

Ратас пообещал не повышать налоги до следующих парламентских выборов

26.09

Сийм Каллас, Тийт Вяхи и Прийт Перенс примут участие в экономической конференции в Нарве

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE в четверг в 12:00
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:17

Норвегия намерена усилить Центр киберзащиты НАТО в Таллинне

14:56

Талибы попытались уничтожить главу Пентагона в аэропорту Кабула

14:54

С ноября можно будет обновить проблемные ID-карты

14:43

Палестину приняли в Интерпол, Израиль - против

14:26

Осиновский: отцы получат дополнительный месяц родительского отпускаОбновлено

14:23

ВИДЕО: несогласованный полет параплана в Таллинне расследует Департамент авиации

14:21

Статистика: за год виновниками аварий стали 5200 нетрезвых водителей

14:20

Коррупционеров лишат возможности попасть в органы власти местных самоуправлений Эстонии

14:00

США начали строить стену на границе с Мексикой

13:43

Авиакомпания EasyJet хочет построить самолет на электрических батареях

13:16

Пособие для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС теперь дадут и негражданамОбновлено

13:09

LIVE 28 сентября в 12:00: политический баттл Денис Бородич VS Ольга Сытник

12:58

Правительство одобрило госбюджет на 2018 год

12:47

Строительство мультимедийного центра в Нарве откладывается из-за затянувшихся переговоров

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
10:52

КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоит

10:12

В Маарду горел социальный дом: госпитализированы семь человек

21.09

В последние дни сентября в центре Таллинна ожидается транспортный коллапс

26.09

Полиция Нарвы призывает горожан сообщать о компаниях, распивающих в городских парках алкоголь

26.09

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна получили от государства 300 000 евроОбновлено

25.09

КаПо задержала в Нарве чиновника горуправы Тоомаса МягиОбновлено

26.09

Еврокомиссар: продуктовый расизм в Восточной Европе - массовое явление

26.09

Сийм Каллас призвал упразднить социальный налог и ввести платное высшее образование

26.09

Реформисты раскритиковали идею Осиновского о бесплатной медстраховке для 90 000 жителей ЭстонииОбновлено

26.09

В дебатах кандидатов из Силламяэ телезрители отдали победу Елене КоршуновойОбновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
14:26

Осиновский: отцы получат дополнительный месяц родительского отпускаОбновлено

12:27

С пятницы заработает интернет-портал о применяемых в ЕС санкциях

12:12

Эстонская железная дорога выступает против многоуровневых переездов

09:09

В следующем году на обновление систем отопления в домах будет выделено 3 млн евро

26.09

Что жители Нарвы думают о завтрашнем дне города - опрос

26.09

Осиновский: решения о всеобщем медстраховании будет принимать следующее правительство

26.09

Ратас: налог на сладкие напитки будет введен не ранее 2019 года

26.09

Во вторник днем без осадков, +15..+19

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: