Норвегия намерена усилить Центр киберзащиты НАТО в Таллинне

В среду, 27 сентября, Норвегия официально выразила намерение примкнуть к действующему в Таллинне Центру киберзащиты НАТО.

Норвегия намерена участвовать в работе центра в качестве страны-спонсора, сообщил пресс-секретарь центра.

Директор центра Мерле Майгре приветствовала решение Норвегии, которое должно пойти на пользу всей организации.

В мае в центр вступили Бельгия и Швеция, вступить в него планируют также Болгария и Португалия.

Членство в центре сотрудничества в области киберобороны НАТО открыто для всех членов НАТО.

Бельгия, Эстония, Испания, Нидерланды, Италия, Греция, Литва, Латвия, Польша, Франция, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Венгрия, США и Соединенное Королевство являются странами-спонсорами центра.

Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция - страны-партнеры центра. Сейчас финансированием и комплектацией центра занимается в общей сложности 20 стран.