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В четверг без существенных осадков, +12.. +16 ({{commentsTotal}})

Погода
Днем облачно с прояснениями.
Днем облачно с прояснениями. Автор: Postimees/Scanpix
Погода

В ближайшие сутки погоду в Эстонии определяет юго-западная периферия антициклона.

Ночью небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха от +3 до +9, на побережье островов до +12, у поверхности земли температура может опускаться до 0°C.

Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха от +12 до +16.



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ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.

Государство будет субсидировать частные школы на 100%

Правительство обсудило изменение в закон о частных школах, которые позволит владельцам частных школ получать субсидии на покрытие расходов, связанных с деятельностью, в размере 100% от среднего показателя расходов, связанных с деятельностью, муниципальных школ, находящихся в том же регионе. Частные школы не отвечающие требованиям закона будут получать 75% субсидий.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
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PX Band.

Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

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