В четверг без существенных осадков, +12.. +16

Ночью небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха от +3 до +9, на побережье островов до +12, у поверхности земли температура может опускаться до 0°C.

Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха от +12 до +16.