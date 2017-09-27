В четверг без существенных осадков, +12.. +16 ({{commentsTotal}})
В ближайшие сутки погоду в Эстонии определяет юго-западная периферия антициклона.
Ночью небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха от +3 до +9, на побережье островов до +12, у поверхности земли температура может опускаться до 0°C.
Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха от +12 до +16.