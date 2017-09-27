Генсек реформистов: наша реклама о предпочтениях иноязычных избирателей основана на фактах

Генеральный секретарь Партии реформ Тынис Кыйв заявил, что наделавшая немало шума реклама реформистов в социальных сетях основана на результатах опроса Turu-uuringute AS, который был обнародован Эстонской общественной телерадиовещательной корпорацией (ERR) в сентябре. Согласно этому исследованию, любимая партия эстонцев - Партия реформ, а иноязычные жители Эстонии предпочитают центристов.

"Нам могут эти факты нравиться или нет, но факты остаются фактами, - сказал Кыйв. - Я вообще не понимаю, о какой дискриминации русскоязычных говорят центристы? Именно центристы, авторитарно руководившие Таллинном последние 12 лет, держали десятки тысяч русскоязычных людей в информационной изоляции. Они любой ценой боролись за сохранение русских школ и подпитывали деньгами налогоплательщиков пропагандистские каналы Кремля, которые с помощью лжи настраивали людей против правительства, сделавшее Эстонию одной из самых продвинутых стран Европы".

"Все это делается для того, чтобы существенная часть жителей Таллинна так никогда и не выучила бы эстонский язык. Так эти жители никогда не смогли бы узнать о тех миллионах, которые центристы за последние годы положили из городской казны себе в карман", - добавил Кыйв.

Перевод рекламы: Доминирующий выбор эстонцев - Партия реформ. Каждый голос важен! Если хочешь, чтобы твой голос не потерялся, то приходи и выбирай Партию реформ! Выбирай проэстонски настроенную команду и изменения в Таллинне! Иноязычный избиратель предпочитает Центристскую партию.

Генсек реформистов подчеркнул, что призыв выбирать проэстонски настроенную команду не содержит отсылок к национальности или родному языку избирателя. "Быть проэстонски настроенным (eestimeelne) можно вне зависимости от национальности, языка, религии или цвета кожи", - отметил Кыйв.

Центристы осудили разделение людей по национальному признаку в предвыборной рекламе реформистов

Ранее руководство Центристской партии выступило с критикой предвыборного плаката Партии реформ, противопоставляющего эстонцев и иноязычных избирателей.

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас написал в соцсети Facebook, что, на его взгляд, в Эстонии безопаснее жить в обществе, где людей не делят на своих и чужих по полу, возрасту или национальности.

"Мне искренне жаль, что Партия реформ думает и действует с точностью до наоборот", - отметил Ратас.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб выразил возмущение в связи с тем, что Партия реформ, позиционирующая себя в рамках предвыборной кампании как создателей государства будущего, с гордостью рекламирует в социальной сети, как она разделяет жителей Эстонии по национальному признаку.

По словам Корба, с той риторикой, с которой выступают в Партии реформ, считая живущих в Эстонии представителей других национальностей врагами государства, не разделяющих эстонских настроений, маловероятно построить государство будущего.

"Такими заявлениями Партия реформ, наоборот, хочет вернуть Эстонию в далекое прошлое. Такая сегрегация жителей страны – это чистой воды дискриминация. В Таллинне почти половина жителей – представители других национальностей, которые, по всей видимости, вряд ли увидят что-то позитивное, если реформисты придут к власти", - сказал Корб.

Он добавил, что, согласно Конституции, нельзя дискриминировать людей по их национальному признаку или языку общения, и в случае либеральной партии, каковой считают себя реформисты, такое поведение вызывает лишь недоумение. "Это еще одно доказательство тому, что Партия реформ и EKRE с каждым днем становятся все больше похожими друг на друга. Все их заявления, плакаты и высказывания уже не оставляют никаких вопросов – либеральные настроения реформистов тают на глазах, - сказал Корб. - Если Партия реформ заявляет, что за них голосуют лишь эстонцы, то вполне понятно, почему Центристскую партию поддерживают представители всех групп населения".

Коробейник: мой выбор теперь должен пасть на Кадри Симсон?

Критикуют появившуюся в соцсетях рекламу и сами реформисты. Член правления партии Андрей Коробейник, который баллотируются на местных выборах в Пярну написал на своей странице в Facebook: "Я уже собирался голосовать за Партию реформ, серьезно, но, если верить анонимному гению рекламы, то в Пярну мой выбор должен пасть на Кадри Симсон. Спасибо, что сообщили", - написал на своей странице в Facebook председатель горсобрания Пярну реформист Андрей Коробейник.

Согласно опросу, Turu-uuringute AS, которые были обнародованы ERR 25 сентября, самой популярной партией в Таллинне среди эстонцев стала Партия реформ (29%), а среди иноязычных избирателей - Центристская партия (77%).