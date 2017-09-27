Дебаты о русском вопросе ({{commentsTotal}})
Принято считать, что муниципальные выборы – это разговор о вывозе мусора и качестве дорог, однако это не так. В среду в прямом эфире в студии телеканала ETV+ представители разных политических сил нашей страны будут вести разговор о качестве и доступности муниципальных услуг. Чем аукнутся эти выборы русскоязычному избирателю – главная тема повестки дня. Смотреть дебаты можно и на портале rus.err.ee.
В дебатах участвуют: Виктория Ладынская (Союз Отечества и Республики), Максим Волков (Центристская партия), Даниэль Либман (Консервативная народная партия Эстонии), Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), Ольга Иванова (Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна"), Ханно Певкур (Партия реформ) и Андрей Гудим (Зеленые Эстонии).
Ведет дебаты Андрей Титов.
Редактор: Артур Тооман