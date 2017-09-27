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LIVE в 19:00 дебаты о русском вопросе ({{commentsTotal}})

Выборы
Андрей Титов.
Андрей Титов. Автор: ERR
Выборы

Принято считать, что муниципальные выборы – это разговор о вывозе мусора и качестве дорог, однако это не так. В среду в прямом эфире в студии телеканала ETV+ представители разных политических сил нашей страны будут вести разговор о качестве и доступности муниципальных услуг. Чем аукнутся эти выборы русскоязычному избирателю – главная тема повестки дня. Смотреть дебаты можно и на портале rus.err.ee.

В дебатах участвуют: Виктория Ладынская (Союз Отечества и Республики), Максим Волков (Центристская партия), Даниэль Либман (Консервативная народная партия Эстонии), Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), Ольга Иванова (Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна"), Ханно Певкур (Партия реформ) и Андрей Гудим (Зеленые Эстонии).

Ведет дебаты Андрей Титов.

Редактор: Артур Тооман



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