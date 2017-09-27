Как бюджет 2018 года повлияет на доходы жителей Эстонии

Одобренный в среду правительством Эстонии проект бюджета на следующий год приведет к целому ряду изменений в структуре доходов населения - в частности, в четыре раза уменьшится предельный вычет процентов по жилищному кредиту, увеличится не облагаемый подоходным налогом минимум и будет ограничен размер совместных налоговых деклараций.

Общая налоговая нагрузка в 2018 году составит 34,4%, что соответствует уровню 2016 года.

С одной стороны, налоговая нагрузка на население сократится в первую очередь благодаря новой системе начисления подоходного налога. С другой стороны, вырастут акцизы на топливо, алкоголь, табачные изделия и природный газ.

С нового года первые 500 евро дохода в месяц не будут облагаться подоходным налогом. Благодаря этому все люди, которые зарабатывают до 1200 евро в месяц, с нового года будут платить меньше подоходного налога по сравнению с действующей сейчас налоговой ставкой, а для тех, кто получает больше 1200 евро, ставка налога вырастет. При зарплате 2100 евро в месяц и выше налоговый вычет применяться не будет, и подоходный налог будет взиматься полностью по действующей ставке 20%.

Лимит вычитаемых процентов по жилищному кредиту снизится с 1200 до 300 евро.

Оплачиваемые работодателем расходы на здоровье работников больше не будут рассматриваться как особые льготы, и каждый квартал работодатели смогут тратить на эти цели сто евро на одного работника без уплаты социального налога.

С процентов по срочным банковским вкладам начнут взимать подоходный налог.

Кроме того, отменяется возвратная выплата лицам с низкими зарплатами, а общий не облагаемый налогом доход не будет повышаться. Также отменят не облагаемый налогом дополнительный доход пенсионеров и ограничат совместно декларируемый доход.

С 1 января следующего года не облагаемый налогом дополнительный доход за супруга составит не более 2160 евро в год, если доход одного из супругов меньше этой суммы. Потолок совместно декларируемого дохода - 50 400 евро.