ФОТО: в Таллинне покажут беспилотную модель Audi Aicon

На саммит по вопросам новейших технологий приедут не только главы стран ЕС. Из Фарнкфурта в Таллинн привезли прототип беспилотного автомобиля Audi Aicon. Фантастический автомобиль можно будет увидеть в субботу, 30 сентября, с 11:00 до 17:00 в выставочном центре "Культурного котла" около Горхолла.

Автомобиль был представлен всего несколько недель на франкфуртском автосалоне. Таллинн - это второе место, где будет показан беспилотный автомобиль.

Помимо автомобиля на выставку будут представлены и другие новинки.