Правительство одобрило изменение закона в пользу нуждающихся в поддержке учащихся

Правительство Эстонии на заседании в среду одобрило законопроект, который предполагает изменение организации обучения детей с особыми образовательными потребностями, расширение возможностей для признания работников сферы образования на государственном уровне и поддержку применения изменившегося понимания обучения.

По словам министра науки и образования Майлис Репс, действующее законодательство не учитывает в достаточной степени индивидуальных потребностей учащихся. "Мы хотим создать для всех учащихся наилучшие возможности для того, чтобы иметь необходимую поддержку при получении образования. Для этого мы предоставим местным самоуправлениям право принимать решения, а также средства на то, чтобы обеспечить более подходящую систему поддержки", – сказала Майлис Репс.

Из закона исчезнет понятие особых образовательных потребностей, их категоризация и спецклассы в нынешнем понимании. "Каждый ученик в ходе учебы может нуждаться в поддержке по разным причинам", – объяснила министр Репс. В соответствии с законопроектом, задача школы – определить, какая поддержка требуется учащемуся и предложить эту поддержку. В случае необходимости к процессу можно привлечь специалистов извне, в том числе и специалистов из области здравоохранения и социальной сферы.

При необходимости школы и в дальнейшем могут формировать классы и группы с меньшим числом учащихся, но при этом следует обеспечить вовлеченность этих учащихся в школьное сообщество. Для систематического вовлечения детей, нуждающихся в поддержке, в дальнейшем планируется совместить упрощенную государственную учебную программу с государственной учебной программой для основной школы, в которой будут определены все нюансы для выявления и определения особых потребностей.

Запланированные изменения вносятся также с целью сделать сеть основных школ целостной и предоставить местным самоуправлениям возможность руководить своей сетью школ в полном объеме. Министр Майлис Репс подтвердила, что государство не закрывает ни одной школы для детей, нуждающихся в поддержке, но по договоренности готово передать школы и инфраструктуру местным самоуправлениям. "Это поможет гарантировать то, что учащийся получит образование, соответствующее его возможностям и потребностям, в учебном заведении, которое находится как можно ближе к дому, и родителям не придется в поисках помощи бегать между разными учреждениями", – объяснила Репс.

При помощи одобренного сегодня законопроекта планируется сделать основы бюджетного финансирования более гибкими и увеличить объем средств, выделяемых на расходы, связанные с образованием и деятельностью на 22 миллиона. Государство предоставит местным самоуправлениям и владельцам частных школ дополнительные субсидии для учащихся, нуждающихся в интенсивной или специальной поддержке, которые содержат также субсидии на услуги опорных специалистов в размере 6 миллионов евро в год.

Государственные премии и стипендии для учителей

Помимо изменений в организации обучения учащихся, нуждающихся в поддержке, планируется также внести в закон об основной школе и гимназии возможность назначать учителям и преподавателям государственные премии и стипендии. Цель – выразить благодарность и признание лучшим работникам сферы образования и таким образом поспособствовать тому, чтобы профессия учителя больше ценилась в обществе.

Предложение заключается в том, чтобы ежегодно вручать премию работнику сферы образования за дело жизни, две государственные премии для учителей, а также премию для преподавателей вузов. Размер премии должен соответствовать премиям, которые получают спортсмены и работники сферы культуры – премия за дело жизни составит 40 000 евро, ежегодная премия – 9600 евро. Помимо премий, законопроект предусматривает возможность назначать и стипендии, при помощи которых учителя могут, например, использовать свободный семестр для сотрудничества с университетом, поехать за границу для улучшения профессиональных качеств или принять участие в формировании образовательной политики.

Учет прежнего учебного и трудового опыта в общем образовании

Для того, чтобы поддержать взрослых, прервавших обучение, вернуться в учебные заведения и для того чтобы упростить переход тех, кто жил и учился за границей, в школьную систему Эстонии, законопроект предусматривает возможность учитывать при организации обучения общего образования прежний опыт в учебе и на рынке труда (VÕTA). Учет такого опыта используется в областях высшего и профессионального образования, однако в сфере общего образования ранее такая возможность законом не регулировалась.

Помимо этого в законопроекте содержится изменение в закон, согласно которому гимназии смогут предлагать взрослым возможность получить общее образование в нестационарной форме обучения. Планируется, что государство по договоренности с местным самоуправлением может взять на себя содержание гимназий для взрослых для того, чтобы повысить качество преподавания и более эффективно распределить ресурсы.

К составлению законопроекта об изменении закона об основной школе и гимназии были привлечены представительные организации местных самоуправлений, планируемые изменения обсудили также с представителями опорных специалистов, инвалидов и объединений в сфере образования.

Законопроект был передан в Рийгикогу. Если Рийгикогу одобрит законопроект, то изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.