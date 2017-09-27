За независимость Иракского Курдистана высказались свыше 90% участников референдума

Свыше 90% избирателей, участвовавших в референдуме о независимости Иракского Курдистана, высказались за создание независимого от Ирака государства.

Об этом сообщила высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам, которая в среду подвела итоги прошедшего 25 сентября плебисцита, передает ТАСС.

Согласно окончательным данным комиссии, из 3,3 млн жителей курдской автономии, пришедших на участки, за независимость проголосовали 92,73%. Явка составила 72%.

Власти Ирака не признали законность этого референдума, отказались вести переговоры с курдскими властями о его результатах и объявили в среду о судебном преследовании организаторов плебисцита, включая главу Иракского Курдистана Масуда Барзани.

Тем не менее, курдские власти отвергли требование Багдада отменить результаты референдума как предварительное условие для диалога, передает Reuters.

Правительство Ирака также потребовало от руководства Иракского Курдистана в течение трех суток передать под управление Багдада все пограничные пункты и аэропорты на курдской территории. После этого иностранные авиакомпании начали задерживать международные рейсы в Курдистан.

Багдад также потребовал от правительств иностранных государств закрыть свои дипломатические миссии в столице Иракского Курдистана - Эрбиле.

Кроме того, по данным телеканала Sky News, парламент Ирака одобрил в среду отправку иракских войск в нефтеносную провинцию Киркук, подконтрольную курдским военизированным формированиям "пешмерга".

Против референдума высказались и соседние с Ираком государства - Турция и Иран, в которых проживает значительное курдское национальное меньшинство.

Турция пригрозила перекрыть транзит нефти из Курдистана и ввести транспортную блокаду региона, а президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил военного вмешательства в северном Ираке.

Между тем делегация иракских военных направилась в Иран для обсуждения координации военных мер.

США и основные европейские страны высказались против референдума, поскольку он может дестабилизировать обстановку в регионе и негативно сказаться на усилиях по борьбе с экстремистской организацией "Исламское государство".

В МИД РФ в среду заявили, что спорные вопросы между Иракским Курдистаном и Багдадом должны решаться путем диалога для выработки формулы сосуществования в едином государстве.