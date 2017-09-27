У пассажирки автобуса на въезде в Эстонию обнаружили наркотики

Российские таможенники поздно вечером 26 сентября на пункте пропуска в Ивангороде при досмотре пассажирского автобуса, направлявшегося в Эстонию, нашли у одной пассажирки наркотики.

Международный пассажирский автобус, следовавший из России в Эстонию, прибыл 26 сентября на многосторонний пункт пропуска Ивангород за час до полуночи, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.

В ходе таможенного контроля пассажиров автобуса под подозрение попала гражданка России, жительница Тюменской области. Во время проведения личного досмотра ее личных вещей, запрещенных предметов и веществ обнаружено не было.

Оперативники в туалетной комнате автобуса обнаружили твердое вещество темного цвета, завернутое в бесцветный полимерный материал.

Находку изъяли и направили для проведения химического исследования. По заключению эксперта, представленный на исследование объект (вещество растительного происхождения) является наркотическим средством – гашиш (анаша, смола каннабиса).

Позднее выяснилось, что женщина следовала в Ригу. Прибыв на таможенный пост Ивангород, перед выходом пассажиров для прохождения таможенного и пограничного контроля, с целью сокрытия имевшегося у нее наркотического средства, гражданка зашла в туалетную комнату и поместила в унитаз наркотическое средство, герметично упакованное в бесцветный полимерный материал. После чего проследовала в терминал с другими пассажирами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.