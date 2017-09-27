Государство будет субсидировать частные школы на 100%

Правительство обсудило изменение в закон о частных школах, которые позволит владельцам частных школ получать субсидии на покрытие расходов, связанных с деятельностью, в размере 100% от среднего показателя расходов, связанных с деятельностью, муниципальных школ, находящихся в том же регионе. Частные школы не отвечающие требованиям закона будут получать 75% субсидий.

С изменениями в закон альтернативы в выборе образовательных учреждений станут более доступными. Широкие возможности выбора позволят обогатить систему образования в Эстонии.

Изменения в закон вносятся с целью создать для частных школ основы финансирования, обеспечивающие возможности для получения качественного, разнообразного и доступного общего образования.

"Частное образования предлагает нам отличные альтернативы: вальдорфскую педагогику, христианские школы, вовлечение детей с особыми потребностями и многое другое. Субсидии для частных школ направлены на то, чтобы у всех детей были равные возможности", - сказала министр Майлис Репс.

Для получения субсидий на покрытие деятельности требуется сделать так, чтобы плата за обучение в частной школе оставалась низкой, предлагать качественное обучение и обеспечить прозрачность расходов школы на образование. Всю прибыль необходимо инвестировать в деятельность школы. Местные самоуправления сохранят право на поддержку частных школ.

Какой размер платы за обучение был бы с точки зрения общества справедливым - предстоит решить в ходе дальнейших обсуждений. Начиная с 2018 года размер платы за обучение планируется установить в размере 35% от минимальной заработной платы, в 2019 году в размере 30%, что касается объема в последующие годы, то это еще предстоит обсудить.

Частные школы, которые не отвечают условиям, представленным в законопроекте, до 2020 года будут получать из государственного бюджета субсидии на покрытие расходов на деятельность в размере 75% от среднего показателя расходов на деятельность муниципальных школ в том же регионе.

Государственные субсидии на образование, которые составляют две трети от государственных субсидий для частных школ, и на которые осуществляется финансовая поддержка учителей, директоров и завучей посредством покрытия затрат на рабочую силу, дополнительное обучение, приобретение учебной литературы и школьные обеды, владельцы частных школ смогут по-прежнему получать на тех же условиях, что и частные школы.

Дополнительная информация:

Действующий закон о частных школах в 2017-2019 гг предусматривает государственные субсидии на покрытие расходов, связанных с деятельностью, для всех владельцев частных школ в размере 75% от среднего показателя расходов, связанных с деятельностью муниципальных школ того же региона.

По предварительным данным EHIS, по состоянию на 2017/2018 учебный год в частных общеобразовательных школах учится 7784 ребенка. В этом учебном году действуют 54 частные школы.