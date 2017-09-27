Актуальная камера 27.09.2017 (18:00)

Правительство обсудило изменение в закон о частных школах, которые позволит владельцам частных школ получать субсидии на покрытие расходов, связанных с деятельностью, в размере 100% от среднего показателя расходов, связанных с деятельностью, муниципальных школ, находящихся в том же регионе. Частные школы не отвечающие требованиям закона будут получать 75% субсидий.
Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.
Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.
Столичная городская управа решила оказать финансовую поддержку в размере 10 000 евро новому фильму режиссера Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", главные роли в котором играют Сергей Маковецкий и Тыну Карк.