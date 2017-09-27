В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль ({{commentsTotal}})
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, разрешающий женщинам водить автомобиль.
Документ вступит в силу в 2018 году, сообщила в среду, 27 сентября, "Актуальная камера".
Указ позволит саудовским женщинам получать водительские права и управлять автомобилем.
Стоит отметить, что Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где представительницам прекрасного пола запрещено садиться за руль. Нарушение закона каралось арестом и другими мерами наказания.
Саудовские женщины много лет выступали против этой несправедливости. Официальную причину снятия запрета в Эр-Рияде не сообщают.
Редактор: Андрей Крашевский