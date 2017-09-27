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В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль ({{commentsTotal}})

За рубежом
Женщины в Саудовской Аравии смогут сесть за руль автомобиля с 2018 года.
Женщины в Саудовской Аравии смогут сесть за руль автомобиля с 2018 года. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, разрешающий женщинам водить автомобиль.

Документ вступит в силу в 2018 году, сообщила в среду, 27 сентября, "Актуальная камера".

Указ позволит саудовским женщинам получать водительские права и управлять автомобилем.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия - единственная страна в мире, где представительницам прекрасного пола запрещено садиться за руль. Нарушение закона каралось арестом и другими мерами наказания.

Саудовские женщины много лет выступали против этой несправедливости. Официальную причину снятия запрета в Эр-Рияде не сообщают.

Редактор: Андрей Крашевский



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