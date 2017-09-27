Новым событием фестиваля "Ночь ученых" в этом году станет "Битва роботов"

В Эстонии в 12-й раз проходит научно-популярный фестиваль "Ночь ученых", основная часть мероприятий которого организована в Тарту.

Крупнейший в странах Балтии цикл научно-популярных событий организован научно-развлекательным центром AHHAA в Тарту, а главной темой фестиваля в этом году стала научная этика, сообщила в среду, 27 сентября, "Актуальная камера".

"Мы выбрали эту тему, потому что до сих пор ее не рассматривали, и в сегодняшнем быстро изменяющемся мире показалось, что можно бы и об этой теме говорить", - сказала организатор фестиваля Анника Веселов.

"Если говорить о научной работе, то может показаться, что раз ученый сам проводит опыты, то это касается только его. Но на самом деле понятие этики намного шире и касается всех людей, участников исследований и общества в целом. Поэтому мы хотели бы показать, как научная этика переплетается с другими вещами", - добавила она.

По словам Веселов, программа фестиваля традиционно разнообразна. "В этом году у нас один новый формат и одно новое событие. В виде формата пробуем провести детское научное кафе. Это продумано специально для детей дошкольного возраста", - пояснила она.

А новым событием стала "битва роботов". "Действительно, "Битва роботов" в рамках фестиваля проходит первый раз. Тема фестиваля "Ночь ученых" - фантастика. Чем дальше мы смотрим, тем больше видим, что фантастика связана с технологией. И мы решили привести сюда в ангар 16 роботов на битву между собой", - сказала организатор "Битвы роботов" Сайле Мяги.

В этом году на фестивале выступают научные театры из США, Болгарии, Польши и России. Фестиваль "Ночь ученых" будет проходить до конца недели.