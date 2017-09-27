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Российское консульство ужесточило проверки при выдаче целевых виз в Эстонии ({{commentsTotal}})

Эстония
Стас Кузнецов
Эстония

Консульство РФ в Тарту в последнее время ужесточило проверку документов, необходимых для выдачи т.н. целевых виз деятелям культуры, чиновникам, а также представителям различных обществ и объединений.

Об этом в среду, 27 сентября, сообщила "Актуальная камера".

От ходатайствующих требуют представить дополнительные документы.

"Те, у кого есть справка о захоронении родственников в России, получают визу без проблем. Проблемы появляются у работников культуры, которые должны доказать, что пересекают границу не для покупки бензина. Представители певческих хоров и танцевальных коллективов должны доказать культурные цели своего визита", - пояснил визовый координатор Анди Карьюс.

По его словам, дополнительные требования были распространены задним числом на уже находящиеся в производстве ходатайства, несмотря на то, что перечень приглашений, являющихся основанием для получения виз, заверен Министерством иностранных дел России и проверен многими другими российскими органами.

По словам российского посла в Эстонии Александра Петрова, проверки проводятся для уточнения целей поездки. "Речь не идет об отказах в получении виз. Просто надо уточнить цели поездки. Так, мне рассказали об одном конкретном случае, когда одна жительница хотела посетить Удмуртию. Чиновники обратили ее внимание на то, чтобы женщина представила оттуда приглашение", - пояснил дипломат.

По словам Петрова, на дополнительную проверку в общей сложности было направлено несколько десятков заявок. В этой связи определенные вопросы у сотрудников российского посольства появились и к координатору визовой программы в Эстонии.

"У меня сложилось впечатление, что сейчас он руководствовался чисто практическими моментами. Проживаешь в приграничных районах, записывайся, и тебе будет гарантирована бесплатная многократная годовая виза", - добавил посол.

По данным российской стороны, число виз, которые оформляются в Эстонии, с годами только растет. В 2016 году их было выдано примерно 90 000 штук. 

Редактор: Андрей Крашевский



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