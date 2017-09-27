В Балтийское море ежегодно попадает 2000 тонн лекарственных отходов

До 2000 тонн лекарственных отходов в год попадают в Балтийское море через сточные воды, негативно влияя на окружающую среду и состояние морской флоры и фауны.

Каждая третья таблетка - парацетамол, аспирин, кофеин, ибупрофен и другие лекарственные вещества - оказываются в Балтийском море, сообщила в среду, 27 сентября, "Актуальная камера".

Такие оценки приводят ученые, по мнению которых особенно губительны для морской флоры и фауны остатки жаропонижающих и болеутоляющих препаратов.

"Что особенно интересно и в то же время ужасно, это огромная концентрация антидепрессантов в морской воде. Подобно противозачаточным средствам, эти лекарства человек принимает длительное время или даже в течение всей жизни", - сказал морской биолог Кай Кюннис-Берес.

Антидепрессанты влияют на нервную систему человека и могут негативно сказываться и на нервной системе животных, вызывая у них поведенческие расстройства.

Ученые активно ищут решение проблемы. Одна из возможных превентивных мер - создание системы сортировки лекарственных отходов.

"Для начала нужно осознать, что существует проблема, а в дальнейшем - задуматься, как мы используем лекарства и что делаем с ними, когда они нам больше не нужны. Это один вариант. Второй связан с вопросами технологий: что можно сделать иначе в этой сфере? Что мы можем сделать иначе с точки зрения технологий? Может быть, можно как-то извлечь лекарства из сточных вод и очистить от них окружающую среду? Это непросто", - пояснил глава отдела водных ресурсов Министерства

окружающей среды Рене Рейснер.

Хотя такие технологии по очистке сточных вод и канализации, как абсорбция и окисление воды, существуют, стоят они очень дорого.