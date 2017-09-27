На инфоярмарке в Нарве продемонстрировали социальные услуги для инвалидов

В Нарве состоялась 10-я инфоярмарка "Инвапульс 2017", на которой можно было познакомиться с широким спектром социальных услуг для людей с недостатками здоровья.

Фирмы, традиционно принимающие участие в инфоярмарке, представили большой спектр услуг и вспомогательных средств, рынок которых за последние годы значительно увеличился, сообщила в среду, 27 сентября, "Актуальная камера".

У людей с недостатками здоровья появилось больше возможностей жить полноценной жизнью, а посетители смогли попробовать на себе новинки.

По словам вице-мэра Нарвы по социальным вопросам Татьяны Пацановской, государство и местные самоуправления помогают инвалидам получить необходимые им средства.

"Вспомогательные средства частично компенсирует государство. Довольно большая льгота существует, поэтому люди могут приообрести понравившееся и подходящее для них средство. Если средство специализированное и дорогостоящее, то даже со скидкой 90% у человека часто нет средств, чтобы заплатить 10%. В таком случае на помощь приходит местное самоуправление. Такие случаи были и они успешно решались, человек получал то средство, которое ему необходимо, и мы помогали ему материально", - сказала чиновница.

Посетители также пообщались с представителями нарвского Бюро кассы по безработице, которые рассказали о пособиях и услугах рынка труда для людей с пониженной трудоспособностью в свете реформы трудоспособности.

Gока найти работу инвалиду непросто, но специалисты утверждают, что неразрешимых ситуаций нет.