Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

Открытая в среду теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) покроет около 20% потребности Таллинна в тепловой энергии и сможет снабжать электроэнергией около 50 000 домохозяйств.

Об этом в среду, 26 сентября, сообщил энергетический концерн Utilitas, которому принадлежит новая ТЭЦ.

В сообщении отмечается, что построенная в Вяо станция работает на биомассе, т.е. возобновляемом виде топлива, а стоимость ее строительства составила 65 млн евро. Тепловая мощность ТЭЦ составляет 76,5 МВт, электрическая мощность - 21,4 МВт.

На открытии ТЭЦ присутствовали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, и.о. мэра Таллинна Таави Аас и глава Utilitas Прийт Койт.

Станцию построила литовская фирма Axis Technologies на собственные средства Utilitas и кредиты от шведских банков Swedbank и SEB, а технологии были поставлены немецкой фирмой MAN и финской Renewa.