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Анвельт: Эстония пока не намерена обсуждать новую схему распределения беженцев в ЕС ({{commentsTotal}})

Эстония
Андрес Анвельт.
Андрес Анвельт. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония

У Эстонии на данный момент нет планов обсуждать новую схему распределения беженцев, предлагаемую Европейской комиссией.

Об этом в среду, 27 сентября, сообщил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт.

"Эстония продолжит выполнять программу распределения беженцев, о которой была достигнута договоренность два года назад, других обсуждений этой темы в планах нет. Перед началом каких бы то ни было обсуждений я хотел бы, чтобы Еврокомиссия ознакомила бы с представленными ею совету ЕС по юстиции и внутренним делам рекомендациями по распределению беженцев", - сказал министр.

Как было объявлено в среду, Еврокомиссия выделит 500 млн евро для поддержки государств ЕС, которые разместят у себя в общей сложности 50 000 беженцев из Северной Африки.

"Мы должны обеспечить альтернативу опасным маршрутам, по которым в Европу попадают нелегальные мигранты", - заявил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Речь в первую очередь идет о выходцах из Ливии, Египта, Нигера, Судана, Чада и Эфиопии.

О готовности принять 14 000 беженцев уже заявили 11 государств Евросоюза.

В то же время Брюссель декларировал, что продлит контроль на границах между странами Шенгенской зоны, доведя максимальный срок его действия до трех лет.

Ранее суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов ЕС национальные квоты на расселение мигрантов. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS/ERR

эстония беженцы квоты еврокомиссия прием беженцев в ес


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