Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

Эстонская железная дорога инвестирует в модернизацию инфраструктуры на Ляэне-Хярьюском направлении 75 млн евро в течение следующих пяти лет.

Львиная доля средств поступит из фондов Европейского союза, сообщила в среду, 27 сентября, "Актуальная камера".

Масштабные ремонтные работы продлятся пять лет.

Поводом для инвестиций стала возросшая популярность этого направления у пассажиров, число которых достигает почти трех миллионов и ежегодно растет на 5-6%.

В ходе ремонта Eesti Raudtee обещает улучшить общее состояние путей и обновить устаревшие технологии. Уже в следующем году ремонтные работы начнутся в направлении Таллинн-Пяэскюла и Пяэскюла-Лаагри, а в 2019 году будут реконструированы вокзалы Клоога, Кейла и Пяэскюла.

В 2020 году строители возьмутся за виадук на Палдиском шоссе в Таллинне, а в 2021 году новые рельсы и платформы появятся на Балтийском вокзале.