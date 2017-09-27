Предвыборные дебаты на ETV+: политики продолжат делить избирателей по национальности

Участники дебатов по теме «Русский вопрос» не нашли рецептов, как не делить избирателей Эстонии по национальному признаку.

В начале передачи, ведущий все задал один вопрос: "Можно ли не делить избирателя по национальному признаку?" Из ответов политиков становится понятно, что это сделать в обозримом будущем невозможно.

"И да, и нет, - сказал представитель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. - С одной стороны, понятно, что у русскоязычных жителей страны есть свой круг специфических интересов. И у разных партий должны быть свои позиции по ним. С другой стороны, это не означает, что мы не должны мириться с желанием некоторых партий выстраивать противостояние на разнице этих обществ".

"Это будет возможно тогда, когда будут решены вопросы гражданства, русской школы, а такой карательный орган, как Языковая инспекция будет распущена", - заявила представитель "Избирательного союза Эдгар Сависаар и Деловой Таллинн".

По мнению представителя партии IRL Виктории Ладынской, противопоставлять электорат по национальному признаку не имеет смысла. "Более того, партии которые занимаются этим, они спекулируют, зарабатывая свои политические дивиденды. Но в дальнейшей перспективе это губительно как для самого электората, так и для государства в целом".

У представителя Партии реформ Ханно Певкура ответов много. "Надо смотреть на то, что хочет или не хочет избиратель. Вопрос того, что обещают партии избирателю это одно, но если мы говорим о разных национальностях, это другой вопрос".

Представитель Центристской партии Максим Волков считает, что ответ на поставленный вопрос может быть только один. "Людей противопоставлять друг другу нельзя. Со стороны политиков это выражается так, что одинаково учитываются интересы всех людей".

По мнению представителя партии EKRE Даниэля Либмана, не делить избирателей по национальности можно, если объединить общины. "Определенные партии должны закончить вбивать клин между двумя общинами, ссорить их. Как только мы сможем две общины соединить, мы избавимся от этого разделения".

По словам представителя партии Зеленые Эстонии Андрея Гудима, любое разделение противоестественно. "Многие партии используют это, чтобы мобилизовать свой электорат".