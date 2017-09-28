Гандболисты "Сервити" одержали уверенную победу над соперниками из Кехра ({{commentsTotal}})
В центральном матче второго тура чемпионата Эстонии по гандболу команда "Кехра" уступила на своей площадке соперникам из пылваского клуба "Сервити".
Поединок принципиальных соперников состоялся накануне вечером и завершился со счетом 35:26 в пользу гостей, передают утренние новости ETV+.
В составе действующих чемпионов страны самыми результативными стали Мартин Грищук и российский легионер Анатолий Чезлов, забившие по мять мячей. В составе кехрасцев выделялся белорус Никита Ермашевич, отличившийся 8 раз.
В конце первого тайма из-за травмы был вынужден попросить замену разыгрывающий "Кехра" Уку-Танель Лааст.
В прошлом сезоне "Кехра" и "Сервити" встречались в финальной серии. Именно эти команды считаются главными фаворитами и нынешнего чемпионата.
Редактор: Сергей Михайлов