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На ярмарке труда в Силламяэ предложили свыше 1000 вакансий ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Более 1000 рабочих мест предложат в четверг, 28 сентября, на ярмарке труда в Силламяэ.

В мероприятии, которое с 11 до 15 часов пройдет в Силламяэском филиале Ида-Вирумааского центра прикладного образования, приняли участие свыше 20 работодателей.  

В основном работа предлагалась в сферах производства и обслуживания, работодатели искали как разнорабочих, так и специалистов. Например, сварщиков, инженеров-конструкторов, слесарей, бухгалтеров, поваров, водителей и швей. 

Несмотря на массу предложений, найти рабочих сложно.

"Очень многое зависит от ожидания самих людей. Если ожидания от своего будущего работодателя и рабочего места реальные, исходя из тенденций, которые происходят на рынке труда, то такие люди находят работу. Если же у человека завышенные, то что-либо подобрать ему очень сложно", – сказала руководитель силламяэского бюро Кассы страхования от безработицы Ольга Пихлак "Актуальной камере".

Посетители ярмарки труда отмечали, что хотя потребность в рабочих местах есть, как есть и сами интересные предложения, но зачастую условия, предлагаемые предпринимателями не соответствуют ожиданиям претендентов.

По состоянию на 31 августа в Силламяэ было 577 безработных. В Ида-Вирумаа количество не имеющих работы лиц превышало 6000.

Редактор: Сергей Михайлов

силламяэярмарка труда


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