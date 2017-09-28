На ярмарке труда в Силламяэ предложили свыше 1000 вакансий ({{commentsTotal}})
Более 1000 рабочих мест предложат в четверг, 28 сентября, на ярмарке труда в Силламяэ.
В мероприятии, которое с 11 до 15 часов пройдет в Силламяэском филиале Ида-Вирумааского центра прикладного образования, приняли участие свыше 20 работодателей.
В основном работа предлагалась в сферах производства и обслуживания, работодатели искали как разнорабочих, так и специалистов. Например, сварщиков, инженеров-конструкторов, слесарей, бухгалтеров, поваров, водителей и швей.
Несмотря на массу предложений, найти рабочих сложно.
"Очень многое зависит от ожидания самих людей. Если ожидания от своего будущего работодателя и рабочего места реальные, исходя из тенденций, которые происходят на рынке труда, то такие люди находят работу. Если же у человека завышенные, то что-либо подобрать ему очень сложно", – сказала руководитель силламяэского бюро Кассы страхования от безработицы Ольга Пихлак "Актуальной камере".
Посетители ярмарки труда отмечали, что хотя потребность в рабочих местах есть, как есть и сами интересные предложения, но зачастую условия, предлагаемые предпринимателями не соответствуют ожиданиям претендентов.
По состоянию на 31 августа в Силламяэ было 577 безработных. В Ида-Вирумаа количество не имеющих работы лиц превышало 6000.
Редактор: Сергей Михайлов