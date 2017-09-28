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Последним четвертьфиналистом Кубка Эстонии по футболу стал "Транс" ({{commentsTotal}})

Спорт
Виктор Плотников вывел
Виктор Плотников вывел "Транс" в 1/4 финала. Автор: ERR
Спорт

Нарвский "Транс" завоевал последнюю путевку в четвертьфинал Кубка Эстонии по футболу, в дополнительное время сумев сломить сопротивление раквереского "Тарваса".

Поединок 1/8 финала между "Трансом" и "Тарвасом" накануне вечером прошел в Нарве и завершился со счетом 2:0. В дополнительное время дважды отличился капитан нарвитян Виктор Плотников.

"Ни о какой недооценке соперника с нашей стороны не может быть и речи. Еще в прошлом сезоне "Тарвас" выступал в высшей лиге, а сейчас находится среди лидеров первого дивизиона. Кубковые встречи - всегда особенные. За примерами далеко ходить не надо - как в Эстонии, так и в России команды из низших лиг регулярно дают фаворитам бой. В России недавно вообще сразу 10 клубов Премьер-лиги вылетели из Кубка страны. Поэтому мы настраиваемся на очень трудный матч. Конечно, хотим пройти дальше. Пробиться в Лигу Европы можно при условии, что мы выиграем Кубок Эстонии", - говорил перед матчем в эфире "Радио 4" наставник "Транса" Адьям Кузяев.

Ранее в 1/4 финала Кубка Эстонии вышли столичные "Инфонет", "Флора", "Флора-2", "Левадия" и "Нымме Калью", а также "Курессааре" и вильяндиский "Тулевик".

 Поединки этой стадии пройдут весной 2018 года. Жеребьевка четвертьфиналов еще не проводилась.

Редактор: Сергей Михайлов

кубок эстониитранс


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