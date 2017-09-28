Меркель и Макрон проведут в Таллинне двусторонние переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в четверг, 28 сентября, в Таллинне, чтобы обсудить предложения Макрона по реформам в Евросоюзе.

Бюро французского президента подтвердило, что встреча Макрона и Меркель состоится перед двухдневным саммитом лидеров Евросоюза по цифровым технологиям, передает служба новостей "Радио 4".

С программой развития ЕСна ближайшие 10 лет французский политик выступил 26 сентября. Особый упор в его выступлении был сделан на сотрудничество Франции и Германии в рамках мер по реформированию и развитию Евросоюза.

На саммит в эстонскую столицу приедут и другие видные европейские политики. Среди них премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Антонио Таяни и председатель Европейского совета Дональд Туск.