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Умер основатель Playboy Хью Хефнер ({{commentsTotal}})

За рубежом
Хью Хефнер умер в своем доме.
Хью Хефнер умер в своем доме. Автор: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix
За рубежом

Основатель и бессменный главный редактор культового мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года.

Хефнер, которого журнал Time как-то назвал пророком гедонизма, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, передает в четверг, 28 сентября, Би-би-си.

Как сообщили в Playboy Enterprises, Хефнер умер от естественных причин.

"Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой", - говорил Хефнер.

Первый выпуск журнала Хью Хефнер подготовил в 1953 году на собственной кухне. В рубрике "Девушка месяца" на обложке первого выпуска журнала тогда снялась обнаженная Мэрилин Монро.

Буквально через некоторое время детище Хефнера становится самым продаваемым мужским журналом в мире.

Сам легендарный основатель популярного журнала считал себя вдохновителем сексуальной революции 1960-70-х годов.

"Я никогда не считал Playboy журналом о сексе, - говорил Хефнер в 2002 году в интервью Си-эн-эн. - Для меня он всегда был журналом об образе жизни, в которой секс является важной составной частью.

Кроме фотографий обнаженных моделей в журнале выходили серьезные интервью с Фиделем Кастро, Джоном Ленноном, Мартином Лютером Кингом, а также публиковались рассказы писателей, в частности Владимира Набокова, Курта Воннегута, Яна Флеминга, Станислава Лема, Стивена Кинга и других.

Редактор: Сергей Михайлов

playboyхью хефнер


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