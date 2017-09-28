Основатель и бессменный главный редактор культового мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер в США в возрасте 91 года.

Хефнер, которого журнал Time как-то назвал пророком гедонизма, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, передает в четверг, 28 сентября, Би-би-си.

Как сообщили в Playboy Enterprises, Хефнер умер от естественных причин.

"Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой", - говорил Хефнер.

Первый выпуск журнала Хью Хефнер подготовил в 1953 году на собственной кухне. В рубрике "Девушка месяца" на обложке первого выпуска журнала тогда снялась обнаженная Мэрилин Монро. Ее фотографии, сделанные еще во время фотосессии для календаря на 1949 год, Хефнер купил за 200 долларов.

Буквально через некоторое время детище Хефнера становится самым продаваемым мужским журналом в мире.

Сам легендарный основатель популярного журнала считал себя вдохновителем сексуальной революции 1960-70-х годов.

"Я никогда не считал Playboy журналом о сексе, - говорил Хефнер в 2002 году в интервью Си-эн-эн. - Для меня он всегда был журналом об образе жизни, в которой секс является важной составной частью.

Кроме фотографий обнаженных моделей в журнале выходили серьезные интервью с Фиделем Кастро, Джоном Ленноном, Мартином Лютером Кингом, а также публиковались рассказы писателей, в частности Владимира Набокова, Курта Воннегута, Яна Флеминга, Станислава Лема, Стивена Кинга и других.

Бурная личная жизнь

Хефнер в последние годы любил устраивать пышные, шумные вечеринки в компании с юными моделями в особняках в Чикаго и Лос-Анджелесе, а свои успехи у женщин объяснял тем, что принимает виагру.

За свою жизнь медиамагнат переспал с более чем сотней женщин - утверждал он сам.

Хефнер три раза был женат, у него двое детей от первого брака - сын и дочь.

Четыре года назад 86-летний Хефнер женился в третий раз на одной из моделей Playboy Кристал Харрис, которая на 60 лет моложе него. Состояние Хью Хефнера оценивается в 43 млн долларов, но своей жене, он не оставил ни цента.