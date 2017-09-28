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Таллиннский "Инфонет" остался без исполнительного директора ({{commentsTotal}})

Спорт
В период работы Александра Алтосара
В период работы Александра Алтосара "Инфонет" добился всех значимых достижений в своей истории. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Исполнительный директор таллиннского футбольного клуба "Инфонет" Александр Алтосар с 1 октября покидает свой пост.

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили "Новости спорта" на волне "Радио 4", отметив, что один из основателей клуба Алтосар покидает свой пост по соглашению сторон.

Александр Алтосар стоял у истоков "Инфонета" с момента объединения в единую структуру клубов "Атлетик" и "Берси". В период его работы "Инфонет" добился всех значимых достижений в своей истории — выиграл первую лигу, пробился в число элитных клубов страны, стал чемпионом  Эстонии, обладателем Кубока и Суперкубка страны, дебютировал в еврокубках.

Комментировать свой уход порталу rus.err.ee Александр Алтосар пока отказался.

С 1 октября будет расторгнут трудовой договор и с руководителем академии "Инфонета" Максимом Крамаренко.

Редактор: Сергей Михайлов

инфонеталександр алтосар


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