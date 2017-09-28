В октябре стартует кампания "Год выбора" в поддержку учеников профучилищ

В октябре стартует кампания министерства образования и науки "Год выбора". В ходе кампании три школы профессионального образования в Таллинне, Тарту и Ряпина будут предлагать молодым людям помощь в поиске подходящего для них курса в одной из трех предложенных школ. В ходе кампании школы также хотят привлечь к учебе и тех молодых людей, которые уже учились в профессиональном училище, но по каким-то причинам прервали обучение. Тему продолжит Анна Тислер: