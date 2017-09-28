СМИ: за пост главы Больничной кассы поборется руководитель Microsoft Райн Лаане

Едва ли не основным претендентом на пост нового председателя правления Больничной кассы может стать руководитель Microsoft в Эстонии и в последствии руководитель балтийского отделения этой компании Райн Лаане.

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на публикацию в республиканской газете Eesti Päevaleht (EPL).

В понедельник, напомним, выбрать нового главу Больничной кассы не удалось. Председатель совета организации Евгений Осиновский сообщил, что кандидаты представили недостаточную документацию, поэтому новый глава учреждения будет избран позже.

По данным издания EPL, в понедельник выбрать нового руководителя Больничной кассы не получилось по причине того, что претендовать на эту должность решил Лаане.

Сам Райн Лаане не подтвердил эту информацию, но и не опровергнул ее.

"Насколько я знаю, прошлый конкурс провалился. В новом конкурсе могут принимать участие все жители Эстонии", - добавил он.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский сообщил, что совет решил не комментировать имена кандидатов.

Новый конкурс продлится всего неделю и совет Больничной кассы надеется, что его победитель станет известен к пятнице следующей недели. До тех пор руководить организацией продолжит Танель Росс, чьи полномочия официально истекают 30 сентября. Он возглавляет учреждение на протяжении последних пяти лет.

В 2012 году Росс был избран на пост главы организации лишь с третьей попытки.

Ключевой задачей Больничной кассы является организация медицинского страхования в Эстонии.